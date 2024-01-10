Стало известно, какие выплаты проиндексируют владимирцам почти на 12 процентов. С 1 февраля 2023...

Стало известно, какие выплаты проиндексируют владимирцам почти на 12 процентов.С 1 февраля 2023 года целый ряд социальных выплат и пособий будет проиндексирован на 11,9% (проект постановления Правительства «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 году»).Хотя в конце прошлого года предварительно озвучивался коэффициент в 12,4%, Росстат опубликовал величину инфляции по итогам 2022 года на уровне 11,9%. Поэтому итоговое значение февральской индексации пересмотрели, снизив коэффициент на 0,5%.В том числе, будут проиндексированы:- Денежные выплаты для семей с детьми. Сюда относится единовременное пособие при рождении или передаче ребенка на воспитание в семью, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком, единое пособие и размер материнского капитала.- Выплаты лицам с инвалидностью. Для них увеличение происходит за счет индексации фиксированной выплаты к пенсии, а также увеличения ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).- Прочие социальные выплаты, например, для Героев труда, выплаты при несчастном случае на производстве, пособие на погребение и другие.Фото: pxfuel.com