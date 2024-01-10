Стало известно, какие выплаты проиндексируют владимирцам Индексация соцвыплат пройдёт в несколько...

Стало известно, какие выплаты проиндексируют владимирцамИндексация соцвыплат пройдёт в несколько этапов.С 1 январяСтраховая пенсия по старости и инвалидности, которую платят неработающим россиянам, увеличится на 7,5%.С 1 февраляМатеринский капитал составит:• 630 967 рублей на первого ребёнка;• 833 800 рублей на второго или 202 800 рублей, если семья уже получала выплату на первенца.Максимальное пособие по беременности и родам увеличится:• до 565 562 рублей, если не было осложнений;• до 630 198 рублей, если осложнения были;• до 783 708 рублей при многоплодной беременности.Единовременное пособие при рождении ребёнка может вырасти до 24 627 рублей.Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет вырастет до 49 123 рублей.Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности достигнет:• 122 808 рублей в месяц при страховом стаже восемь лет и более;• 98 246 рублей — при стаже от пяти до восьми лет;• 73 685 рублей — при стаже до пяти лет.Ежемесячная денежная выплата для людей с инвалидностью всех групп вырастет на 7,5%.С 1 апреляСоциальные пенсии проиндексируют на 7,5%. Их получают по инвалидности, по потере кормильца или по старости.С 1 октябряПенсии военных и приравненных к ним пенсионеров повысят на 4,5%.В 2024 году вырастет и минимальный размер оплаты труда, причём сразу на 3000 рублей — до 19 242 рублей. Это значит, что увеличатся выплаты, которые не проиндексированы напрямую, но связаны с МРОТ: зарплаты, отпускные, больничные, по уходу за ребёнком и ряд других.Фото: pxfuel.com