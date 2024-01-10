С сегодняшнего дня главной по культуре во Владимире стала Елена Ермакова, об этом “Шестому каналу” рассказали в мэрии. Елена Ермакова родилась и училась во Владимире. Работать в сфере

С сегодняшнего дня главной по культуре во Владимире стала Елена Ермакова, об этом “Шестому каналу” рассказали в мэрии. Елена Ермакова родилась и училась во Владимире. Работать в сфере культуры она начала в конце восьмидесятых годов прошлого века. Последние 10 лет Ермакова возглавляла ГБУК ВО «Киноцентр». На своей новой должности Елена Ермакова сменила Алину Ведехину, которая