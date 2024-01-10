Телефонные мошенники во Владимирской области переключились на клиентов автосервисов. Новая схема...

Телефонные мошенники во Владимирской области переключились на клиентов автосервисов.Новая схема телефонного мошенничества очень проста. Преступник фиксирует номер автомобиля на СТО, звонит в сервис и говорит, что это он хозяин машины. А оставленный ранее номер телефона - устарел. При этом выясняя у работников автосервиса этот самый номер.Далее мошенник звонит уже реальному хозяину авто, от имени станции техобслуживания. И предлагает перевести деньги на запчасти на карту. Якобы, это "срочно" или, например, "есть особая скидка".В итоге, переведенные деньги исчезают без следа.Автовладельцев предупреждают:Никто не должен просить автовладельца перевести деньги на карту — все вопросы должны решаться через кассу.Иначе ремонт не имеют право производить.Кроме того, сама просьба сделать перевод на карту физлица должен сразу же вызвать подозрения.Фото: by Clique Images on Unsplash