Температурные качели: Погоду во Владимирской области сформируют сразу два циклона.
В четверг, 11...
Температурные "качели": Погоду во Владимирской области сформируют сразу два циклона.
В четверг, 11 января, погода во Владимирской области будет формироваться под влиянием узкой полосы повышенного атмосферного давления, с юга и с севера сжатой циклонами, предупредили синоптики.
В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, утром и вечером пройдёт небольшой снег.
Температура воздуха будет постепенно понижаться, и к ближе к вечеру опустится до -8…-10°, затем начнёт расти.
Ветер северный, с переходом на юго-западный 3–8 м/с.
Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт. ст., что около нормы.
Фото: Tadeusz Lakota on Unsplash