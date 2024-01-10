Температурные качели: Погоду во Владимирской области сформируют сразу два циклона. В четверг, 11...

Температурные "качели": Погоду во Владимирской области сформируют сразу два циклона.В четверг, 11 января, погода во Владимирской области будет формироваться под влиянием узкой полосы повышенного атмосферного давления, с юга и с севера сжатой циклонами, предупредили синоптики.В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, утром и вечером пройдёт небольшой снег.Температура воздуха будет постепенно понижаться, и к ближе к вечеру опустится до -8…-10°, затем начнёт расти.Ветер северный, с переходом на юго-западный 3–8 м/с.Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт. ст., что около нормы.Фото: Tadeusz Lakota on Unsplash