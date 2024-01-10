Учитель Сергей Курасов из Владимира рассказал о том, как нужно преподавать историю современным...

Учитель Сергей Курасов из Владимира рассказал о том, как нужно преподавать историю современным школьникамЗавершившийся 2023-ий, год педагога и наставника, был удачным для Сергея Курасова, молодого учителя истории из 15-й школы Владимира. Он вошел в шорт-лист всероссийской премии "Знание". О том, как нужно преподавать историю сегодня - он рассказал Анастасии Сахаровой.- Что могли бы символизировать камни белые?- Положительный вклад в развитие страны.Тема урока - личность Никиты Хрущева. Именно так, в диалоге, иногда даже в спорах рождаются доверительные отношения между учителем и учеником.- Мы совершаем рывки, потом сами же от этого страдаем. - Просто мы совершаем рывки не для развития своей страны. А для того, что мы можем.История - это о каждом из нас, говорит Сергей Курасов. Чтобы понять ее, нужно не только читать и зубрить, важно - анализировать.- Когда мы даём оценку, мы находим и положительное и отрицательное.На внеурочных проектах ученики как раз могут не бояться оценок в дневниках и проработать слабые моменты, на которые в школах вообще мало обращают внимание.Любовь Кашкина, ученица школы №15 г.Владимира:- Сложно добывать информацию для проектов, первоначальные источники.. Она должна быть индивидуальной, не как у всех, как из интернета взял, списал.Мария Соловьева, ученица школы №15 г.Владимира:- Иногда страшно общаться с людьми. На данный момент стало значительно проще. И я многому научилась за это время.Сергей Курасов уже становился победителем всероссийского конкурса "История в школе: традиции и новации", был лучшим учителем в рамках нацпроекта "Образование". И теперь вошел в шорт-лист национальной премии "Знание" - это главная образовательная награда страны. 13000 заявок. Сергей - в сотне номинантов.- Вы считаете: какие сегодня современные дети? Находите ли вы с ними контакт?- Это дети своего времени. Они живут в этом мире цифры. Но при этом они необычны. Они интересуются этим миром, ставят неудобные вопросы.Методических знаний современным детям уже недостаточно. Они написали не один десяток работ по топонимике Владимирской области, помогали ребятам из ДНР и ЛНР освоиться в новом регионе и знакомились с профессиями во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.Екатерина Зайцева, ученица школы №15 г.Владимира:- Интересно послушать, какие тонкости. Даже о некоторых профессиях и не знала. Сам механизм работы музея очень интересен, как оказалось. И, возможно, некоторым людям это как-то поможет даже в будущем.Сергей Курасов уверен: сегодня не только у детей есть масса возможностей. Они есть и у учителей. И выйти за рамки класса может каждый. А если меняется учитель - меняются и дети.Анастасия Сахарова. Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир"