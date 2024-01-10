Угрозы нет: жители общежития в Судогде вернулись в свои квартиры Несущие конструкции дома не...

"Угрозы нет": жители общежития в Судогде вернулись в свои квартирыНесущие конструкции дома не повреждены, угрозы обрушения нет. К такому выводу пришли сотрудники судогодской районной администрации, они повторно обследовали дом на улице Коммунистической, где 5 января произошла просадка стены. По их мнению, все жильцы могут спокойно вернуться в свои квартиры.Владимир Ткаченко, житель дома:- Там сломали стенку, они внутри что-то делали, и она у них потеряла опору и все упало, внутри, так что это не влияет ни на что, ничего страшного здесь нет.Ольга Яковчук, жительница дома:- Ладно хорошо, мои дочери с сыном, они раз собрались, уехали, внучку ко мне привезли, а вот другие с детьми, как они соберутся и куда пойдут.По словам главы администрации района Валерия Сафонова, в доме 1969 года постройки уже начались демонтажные работы, которые будут завершены в самые кратчайшие сроки. Коммуникации не повреждены. Впрочем обследование здания еще продолжается. Проверкой соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в доме, занимается прокуратура Судогодского района. Дом должен быть восстановлен в полном соответствии с техническим паспортомВалерий Сафонов, глава администрации Судогодского района:- Все жители возвращены обратно в квартиры за исключением 6 жилых помещений того крыла, где произошел как раз крен межкомнатных перегородок, при этом в данном крыле жилая была только одна комната.