Братья отмечали Новый год на ферме, на которой они работали. Сидели, распивали алкоголь. Между родственниками случился конфликт. 58-летний обвиняемый ударил брата ножом. В результате тот

Братья отмечали Новый год на ферме, на которой они работали. Сидели, распивали алкоголь. Между родственниками случился конфликт. 58-летний обвиняемый ударил брата ножом. В результате тот скончался на месте. Как сообщили в Следкоме, труп с утра обнаружил хозяин фермы. Он вызвал полицию. На данный момент братоубийцу заключили под стражу. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и