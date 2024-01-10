Сожительница пыталась подкупить начальника отделения ФСБ, чтобы “отмазать” своего возлюбленного, которого арестовали за наркотики. В августе прошлого года на территории

Сожительница пыталась подкупить начальника отделения ФСБ, чтобы “отмазать” своего возлюбленного, которого арестовали за наркотики. В августе прошлого года на территории Гусь-Хрустального района задержали 35-летнего жителя Московской области. Как сообщили в ФСБ, он приобрел, расфасовал и распределил по 25 тайникам наркотическое средство (смесь, содержащую гашиш). Чтобы хоть немного уменьшить себе срок, мужчина предложил врио начальника местного