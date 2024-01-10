В Кольчугине продолжают ликвидировать последствия крупной коммунальной аварии. Из-за утечки в...

В Кольчугине продолжают ликвидировать последствия крупной коммунальной аварии.Из-за утечки в котельной и порыва на теплосетях сегодня без отопления там остались 102 многоквартирных дома (это около трети всего городского многоквартирного фонда и почти восемь тысяч жителей), четыре детских сада, центральная районная больница и железнодорожный вокзал.На месте ремонтных работ этим вечером побывал губернатор Александр Авдеев.Порыв обнаружили сегодня утром на участке теплосетей в районе улиц 50 лет Октября и Добровольского.Специалисты в срочном порядке приступили к ремонту, но не сразу смогли подступиться к камере, заполненной горячим паром.Учитывая масштабы и сложность ситуации, в Кольчугино были вызваны бригады из соседних филиалов компании "Владимиртеплогаз". Чтобы устранить утечку, заменили метр трубы.Восстановлением теплоснабжения в домах и соцобъектах сейчас занимаются управляющие компании.Добавим, что днем в Кольчугинской ЦРБ побывали заместитель губернатора Константин Баранов и министр здравоохранения Валерий Янин.Пациентов стационара - 32 человека - оперативно перевезли в лечебные учреждения соседних районов. В других отделениях, в поликлинике и подстанции "скорой" подключили обогреватели.Медицинская помощь людям оказывается в полном объеме.