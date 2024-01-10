Мероприятие состоялось 8 января в ДК «Современник».

В Коврове на новогодней ёлке наградили детей. Елена Фомина, мэр города, также присутствовала на праздновании. Мероприятие состоялось в ДК «Современник». Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.В зале сидело 308 детей, только восемь из них были награждены дипломом, деньгой и памятным сувениром. Было четыре номинации – «Образование», «Молодёжная политика», «Культура» и «Спорт». На сцене дома культуры ребята продемонстрировали свои таланты в пении, танцах и цирковых выступлениях. Кроме того, здесь выступали артисты из соседнего Иванова.