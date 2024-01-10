Сообщение о пожаре поступило в МЧС сегодня, 10 января, около полудня. Загорелся жилой дом №12 на улице 2-ой Овражной. Как рассказали в тревожном ведомстве, на место выехали 16 спасателей и 4

Сообщение о пожаре поступило в МЧС сегодня, 10 января, около полудня. Загорелся жилой дом №12 на улице 2-ой Овражной. Как рассказали в тревожном ведомстве, на место выехали 16 спасателей и 4 единицы техники. К счастью огонь удалось потушить, никто не пострадал. Предварительная площадь пожара – 225 квадратных метров. Причина возгорания пока еще неизвестна. Прокомментируйте новость