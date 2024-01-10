В лагере Искателя Владимирской области завершилась зимняя смена для 120-ти одарённых...

В лагере "Искателя" Владимирской области завершилась зимняя смена для 120-ти одарённых старшеклассниковЗавершилась зимняя смена в ковровском лагере "Искателя" для 120-ти одарённых старшеклассников.Отдохнуть от учёбы на диване или перед телевизором - не их вариант. Ребята из Владимирской области, Москвы Санкт-Петербурга приехали встретить Новый год в кругу таких же активных единомышленников. Вместо застолья - интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?". А утром первого января - снежные забавы. Съёмки клипов, перформансы, квесты и философские спектакли. Досуг - самообразовательный. Ребята сами придумывают и проводят мастер-классы на любую тему. Любая смена в "Искателе" - тематическая. Эта - "Бюро связей", в котором в прямом смысле сплелись ниточки между детьми - так фиксировались новые знакомства.Софья Крошкина, участница смены (г. Владимир):- Это - стенд наших связей, на котором мы каждый день привязывались друг к другу ниточкой. Такой магический момент.Вероника Вершкова, участница смены (г. Санкт-Петербург):- Я была в нескольких лагерях, в Ленинградской области, и на юг я ездила. И в "Искателе" меня зацепила именно эта творческая жизнь. Творческая деятельность. Каждый день новые дела. Ничего не повторяется.