Передвижные комплексы будут фиксировать нарушения на 9 участках трассы Р-132 «Золотое кольцо», 7-ми участках М-7 «Волга» и ряде менее крупных автодорог. В их числе – Сенинские

Передвижные комплексы будут фиксировать нарушения на 9 участках трассы Р-132 «Золотое кольцо», 7-ми участках М-7 «Волга» и ряде менее крупных автодорог. В их числе – Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма, Владимир-Муром-Арзамас. Камеры работают там с восьмого по 14 января. – а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 19 км; – а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное