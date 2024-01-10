В морозы без тепла: в Кольчугино произошла серьезная коммунальная авария В результате утечки в...

"В морозы без тепла": в Кольчугино произошла серьезная коммунальная аварияВ результате утечки в тепловой камере этим утром без отопления остались 96 многоквартирных домов (это около трети всего городского фонда МКД и почти восемь тысяч жителей), четыре детских сада, центральная районная больница и железнодорожный вокзал.На месте аварии - в районе улиц Дружбы и Добровольского - ведутся срочные ремонтные работы. Учитывая масштабы и сложность ситуации, в Кольчугино вызваны бригады из соседних филиалов компании "Владимиртеплогаз". Устранить утечку планируют до 19-ти часов.Алексей Андрианов, глава администрации Кольчугинского района:- Также мы ввели сейчас ограничение на подачу горячей воды, чтобы уменьшить нагрузку на котельную. Вся необходимая техника у нас находится на месте аварии. Это 7 единиц техники, 12 человек- аварийная бригада "Владимиртеплогаза"- слесари, сварщики. Также у нас есть дополнительный резерв, на помощь прибыла бригада из города Киржача. Также управляющие компании осуществляют контроль за состоянием жилого фонда.В настоящее время Кольчугинской межрайонной прокуратурой организовано проведение проверки по факту прекращения подачи коммунальных ресурсов в многоквартирные дома. По словам пресс-службы областной прокуратуры, работа Едино-диспетчерской службы района организована ненадлежащим образом, оперативный обмен информацией об отключениях между ООО «Владимиртеплогаз» и диспетчерским пунктом не организован.По фактам выявленных нарушений законодательства межрайонной прокуратурой внесены представления главе администрации Кольчугинского района и директору ООО «Владимиртеплогаз», в отношении руководителя филиала общества инициирован вопрос о привлечении к административной ответственности.Жители Кольчугино сегодня пожаловались на "горячую линию", так как в районе ул. Коллективная и ул. Московская более 3 суток нет холодной воды. Межрайонным прокурором лично вручено представление руководителю предприятия с требованием незамедлительно принять меры по восстановлению подачи воды.Как сообщает Минздрав Владимирской области, по причине отсутствия централизованного отопления в Кольчугинской ЦРБ проведены следующие мероприятия:Пациенты, требующие круглосуточного пребывания в стационаре (32 человека), переведены в лечебные учреждения: Александровскую РБ, Киржачскую РБ, Юрьев-Польскую ЦРБ.В поликлинике, подстанции скорой помощи, приемном покое температура поддерживается с помощью электрических обогревательных приборов;В больнице функционирует дневной стационар, кабинет неотложной помощи и подстанция скорой помощи, которые осуществляют оказание медицинской помощи в полном объеме.В результате отключения тепла в лечебных корпусах больницы пострадавших не выявлено.