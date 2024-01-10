В морозы без тепла: в Кольчугино произошла серьезная коммунальная авария
В результате утечки в...
"В морозы без тепла": в Кольчугино произошла серьезная коммунальная авария
В результате утечки в тепловой камере этим утром без отопления остались 96 многоквартирных домов (это около трети всего городского фонда МКД и почти восемь тысяч жителей), четыре детских сада, центральная районная больница и железнодорожный вокзал.
На месте аварии - в районе улиц Дружбы и Добровольского - ведутся срочные ремонтные работы. Учитывая масштабы и сложность ситуации, в Кольчугино вызваны бригады из соседних филиалов компании "Владимиртеплогаз". Устранить утечку планируют до 19-ти часов.
Алексей Андрианов, глава администрации Кольчугинского района:
- Также мы ввели сейчас ограничение на подачу горячей воды, чтобы уменьшить нагрузку на котельную. Вся необходимая техника у нас находится на месте аварии. Это 7 единиц техники, 12 человек- аварийная бригада "Владимиртеплогаза"- слесари, сварщики. Также у нас есть дополнительный резерв, на помощь прибыла бригада из города Киржача. Также управляющие компании осуществляют контроль за состоянием жилого фонда.
В настоящее время Кольчугинской межрайонной прокуратурой организовано проведение проверки по факту прекращения подачи коммунальных ресурсов в многоквартирные дома. По словам пресс-службы областной прокуратуры, работа Едино-диспетчерской службы района организована ненадлежащим образом, оперативный обмен информацией об отключениях между ООО «Владимиртеплогаз» и диспетчерским пунктом не организован.
По фактам выявленных нарушений законодательства межрайонной прокуратурой внесены представления главе администрации Кольчугинского района и директору ООО «Владимиртеплогаз», в отношении руководителя филиала общества инициирован вопрос о привлечении к административной ответственности.
Жители Кольчугино сегодня пожаловались на "горячую линию", так как в районе ул. Коллективная и ул. Московская более 3 суток нет холодной воды. Межрайонным прокурором лично вручено представление руководителю предприятия с требованием незамедлительно принять меры по восстановлению подачи воды.
Как сообщает Минздрав Владимирской области, по причине отсутствия централизованного отопления в Кольчугинской ЦРБ проведены следующие мероприятия:
Пациенты, требующие круглосуточного пребывания в стационаре (32 человека), переведены в лечебные учреждения: Александровскую РБ, Киржачскую РБ, Юрьев-Польскую ЦРБ.
В поликлинике, подстанции скорой помощи, приемном покое температура поддерживается с помощью электрических обогревательных приборов;
В больнице функционирует дневной стационар, кабинет неотложной помощи и подстанция скорой помощи, которые осуществляют оказание медицинской помощи в полном объеме.
В результате отключения тепла в лечебных корпусах больницы пострадавших не выявлено.