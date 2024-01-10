Во время новогодних и рождественских праздников огнеборцы Владимирской области ликвидировали 85 пожаров и спасли 7 жителей.

Во время новогодних и рождественских праздников огнеборцы Владимирской области ликвидировали 85 пожаров и спасли 7 жителей. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Отмечается, что главными причинами возгораний в праздничные дни стали неисправность электрики и неосторожное обращение граждан с огнём.Чтобы предотвратить происшествия, сотрудники ведомства регулярно проводили профилактические рейды и инструктажи, а также раздавали памятки населению.