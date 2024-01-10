В Судогде завершился 23-ый Всероссийский турнир юных хоккеистов Золотая шайба Он посвящен памяти...

В Судогде завершился 23-ый Всероссийский турнир юных хоккеистов "Золотая шайба"Он посвящен памяти трёхкратного Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Рагулина. С каким счетом закончилась решающая встреча? Расскажет Александра Сыпченко.На льду спортивной арены в Судогде - финалисты 23-го всероссийского детского хоккейного турнира "Золотая шайба". Местный Судогодец и клуб Ягуар из Удмуртии. Стать свидетелями решающей встречи собрались сотни болельщиков со всей области. Среди них и учитель Судогодской средней школы №2 Анжелика Каримова. Она руководит классом юных хоккеистов и не пропускает ни одной игры.Анжелика Каримова, учитель Судогодской средней школы №2:- В этом классе нет уроков физкультуры, то есть им достаточно тех часов, которые они проводят в Судогодце, ну и, конечно, занимаются они не с восьми часов утра, а попозже и другой у них график работы и учебы.Поход за кубком для обеих команд был довольно простым. Судогодец и Ягуар одного за другим громили своих соперников. Финал с участием таких команд - настоящее украшение турнира, говорит президент клуба "Золотая шайба", внук заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова Алексей Тарасов.Алексей Тарасов, президент клуба "Золотая шайба", внук заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова:- Здесь были команды буквально со всех уголков и для них, для всех Судогда стала прекрасным воспоминанием и в этом одна из миссий "Золотой шайбы".Судогодцы пропустили первыми и кажется немного растерялись, но уже через несколько минут отыгрались и вырвались вперед. В итоге все решилось в заключительном периоде. Хозяева арены выдержали все атаки соперников и удержали преимущество. Финальный счет 4-2 в пользу Судогодца.Валерий Сафонов, глава администрации Судогодского района:- Видели замечательную дружбу, которая случилась между участниками команд и, наверное, ради этого, ради того, что было такое взаимодействие и дружба и обмен опытом, добрые, хорошие пожелание друг другу вне игры, наверное для этого и существуют такие турниры.Каждый год воспитанники "Судогодца" повышают престиж Владимирской хоккейной школы, говорит директор детско-юношеской спортшколы "Судогодец". За время проведения турнира "Золотая шайба" его посетили более 4000 юных хоккеистов со всей страны, многие из них стали профессиональными спортсменами.Владимир Арсентьев, директор детско-юношеской спортшколы "Судогодец":- Конечно, наши дети проходят все трудности и те, которые стремятся дальше у них есть шанс попасть в другие команды и показывать себя более профессионально.Воспитанники Судогодца в очередной раз доказали, что их город по праву считается столицей детского хоккея. Впрочем болельщики уверены: самые красивые шайбы и громкие победы ещё впереди.Александр Сыпченко, Илья Хлудов "Вести-Владимир"