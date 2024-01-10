Во вторник, 9 января, случился крупный пожар на швейной фабрике, расположенной в посёлке Муромцево Судогодского района.

Во вторник, 9 января, случился крупный пожар на швейной фабрике, расположенной в посёлке Муромцево Судогодского района. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Инцидент произошёл в 11.51. Загорелся склад готовой продукции на улице Первомайской. Площадь пожара составила 1300 квадратных метров, но прибывшим на место огнеборцам удалось оперативно локализовать возгорание. В тушении были задействованы 38 сотрудников МЧС на 12 спецмашинах.Отмечается, что в результате происшествия люди не пострадали.