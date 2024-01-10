23-й турнир «Золотая шайба» собрал 8 юношеских команд из разных регионов России. Матчи проходили на льду комплекса, который носит имя знаменитого хоккеиста Олимпийского чемпиона,

23-й турнир «Золотая шайба» собрал 8 юношеских команд из разных регионов России. Матчи проходили на льду комплекса, который носит имя знаменитого хоккеиста Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Рагулина. Команда «Судогодец» вышла в финал турнира. Там юные хоккеисты сразились с «Ягуаром» из Удмуртии. Судогодская команда обошла соперников на два очка и выиграла кубок со счётом