Районные больницы получат 6 новых легковых автомобилей весной этого года. 9 января был заключен контракт на поставку авто «Лада Гранта». Контракта обошелся в 5, 7 миллионов рублей, сообщили в

Районные больницы получат 6 новых легковых автомобилей весной этого года. 9 января был заключен контракт на поставку авто «Лада Гранта». Контракта обошелся в 5, 7 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе минздрава региона. Легковушки нужны для вызова врача на дом, перевозки пациентов в больницы, доставки биоматериалов для исследований и лекарственных препаратов жителям отдаленных районов. По две