Для тех, кто хочет продлить праздничное настроение, администрация Владимира в соцсетях объявила фотоконкурс “Удивительный Старый Новый год”. Принять в нём участие могут все желающие.

Для тех, кто хочет продлить праздничное настроение, администрация Владимира в соцсетях объявила фотоконкурс “Удивительный Старый Новый год”. Принять в нём участие могут все желающие. Делиться фотографиями предлагают до 14 января в комментариях под конкурсным постом, кроме того, нужно выполнить ряд условий, в том числе быть подписанным на группу горадминистрации. К участию принимается одна фотография от