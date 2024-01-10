Владимирские ракетчики исполнили две детские мечты В рамках акции Ёлка желаний военные получили...

Владимирские ракетчики исполнили две детские мечтыВ рамках акции "Ёлка желаний" военные получили письма юных жителей областной столицы. Командующий Владимирского ракетного объединения Олег Глазунов исполнил мечту семилетней Софии - кукольный дом, а его заместитель Максим Храмцов подарил пятилетнему Михаилу игрушечную пожарную машину.- А потом придёт и он, добрый старичок. Прячет за своей спиной подарочек мешок.- Ну как тебе подарочек от дедушки мороза?- Классный- Классный? Понравилось тебе?- Да.Максим Храмцов, заместитель командующего Владимирского ракетного объединения по военно-политической работе:- Ежегодная проводимая акция "Ёлка желаний" приносит массу удовольствия детям, военнослужащим, в том числе и командованию, которое принимает в этом участие.Вручили подарки лично Дед Мороз и Снегурочка. Также ракетчики организовали экскурсию для детей из подшефного детского дома. Воспитанники посетили музей ракетного соединения, ознакомились с вооружением, военной техникой.