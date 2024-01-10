Владимирские ракетчики исполнили две детские мечты
В рамках акции Ёлка желаний военные получили...
Владимирские ракетчики исполнили две детские мечты
В рамках акции "Ёлка желаний" военные получили письма юных жителей областной столицы. Командующий Владимирского ракетного объединения Олег Глазунов исполнил мечту семилетней Софии - кукольный дом, а его заместитель Максим Храмцов подарил пятилетнему Михаилу игрушечную пожарную машину.
- А потом придёт и он, добрый старичок. Прячет за своей спиной подарочек мешок.
- Ну как тебе подарочек от дедушки мороза?
- Классный
- Классный? Понравилось тебе?
- Да.
Максим Храмцов, заместитель командующего Владимирского ракетного объединения по военно-политической работе:
- Ежегодная проводимая акция "Ёлка желаний" приносит массу удовольствия детям, военнослужащим, в том числе и командованию, которое принимает в этом участие.
Вручили подарки лично Дед Мороз и Снегурочка. Также ракетчики организовали экскурсию для детей из подшефного детского дома. Воспитанники посетили музей ракетного соединения, ознакомились с вооружением, военной техникой.