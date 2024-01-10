Команда Владимирской области «Судогодец» стала безоговорочным победителем турнира юных хоккеистов памяти олимпийского чемпиона Александра Рагулина.

Команда Владимирской области «Судогодец» стала безоговорочным победителем турнира юных хоккеистов памяти олимпийского чемпиона Александра Рагулина. Об этом 9 января рассказала регионального правительства.В финале наши земляки встретились с командой «Ягуар» из Удмуртии. Противостояние оказалось жестким, но владимирские спортсмены смогли одержать убедительную победу со счётом 4:2.Земляки поздравляют ребят и их наставников с успехом.