Владимирский областной суд отклонил иск по дате выборов главы Собинки. Исковое требование состояло...

Владимирский областной суд отклонил иск по дате выборов главы Собинки.Исковое требование состояло в том, чтобы обязать районный избирком назначить дату выборов главы города Собинка на 17 марта 2024 года.Напомним, что в декабре 2023 года Собинский городской Совет народных депутатов внес изменения в Устав муниципального образования. Согласно которым, прямые выборы главы горадминистрации заменяются назначением его депутатами по результатам конкурса.Тогда же администрацию Киржачского района возглавила Елена Карпова, которая на тот момент добровольно ушла в отставку с поста главы Собинки.Фото: pxfuel.com