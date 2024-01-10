Владимирский областной суд отклонил иск по дате выборов главы Собинки.
Исковое требование состояло...
Владимирский областной суд отклонил иск по дате выборов главы Собинки.
Исковое требование состояло в том, чтобы обязать районный избирком назначить дату выборов главы города Собинка на 17 марта 2024 года.
Напомним, что в декабре 2023 года Собинский городской Совет народных депутатов внес изменения в Устав муниципального образования. Согласно которым, прямые выборы главы горадминистрации заменяются назначением его депутатами по результатам конкурса.
Тогда же администрацию Киржачского района возглавила Елена Карпова, которая на тот момент добровольно ушла в отставку с поста главы Собинки.
Фото: pxfuel.com