На брифинге в администрации города выступили Юрий Горюнов, начальник управления городского хозяйства, Андрей Башин, представитель компании «Владимиртеплогаз», и Сергей Кирьянов, директор «КЭМЗ-энерго».

Власти Коврова прокомментировали перебои с отоплением в новогодние каникулы. На брифинге в администрации города выступили Юрий Горюнов, начальник управления городского хозяйства, Андрей Башин, представитель компании «Владимиртеплогаз», и Сергей Кирьянов, директор «КЭМЗ-энерго».Напомним, после Нового года только на Малеевке без тепла остались 64 дома в мороз -30. По словам Горюнова, УК старалась оперативно отреагировать на ненормативную подачу тепла. Будет проведена работа, чтобы такого больше не повторилось.Также Кирьянов утверждает, что такое произошло из-за аномальных морозов, которые были последний раз в России 74 года назад. Никто не был готов к этому. А проекты теплоснабжение проектируются, основываясь на температуру не ниже -28 градусов.