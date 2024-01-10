Правоохранители задержали 19-летнего безработного жителя Владимира.

Правоохранители задержали 19-летнего безработного жителя Владимира. Молодого человека обвиняют в краже кошелька с деньгами у родной 64-летней бабушки. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением 5 января. Правоохранители оперативно вышли на след подозреваемого. Было установлено, что внук пришёл к родственнице, чтобы поздравить с Новым годом, а сам тем временем украл из сумки пенсионерки кошелёк, в котором находились 13 тыс. рублей.Отмечается, что 2000 рублей полицейские успели изъять, а остальные деньги парень потратил.В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.