10 января с 20:00 и до 07:00 утра 11 января во Владимире будет проходить ночная уборка снега. Чтобы не мешать спецтехнике, водителей просят не оставлять машины на 9 улицах. Об этом сообщили в

10 января с 20:00 и до 07:00 утра 11 января во Владимире будет проходить ночная уборка снега. Чтобы не мешать спецтехнике, водителей просят не оставлять машины на 9 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Адреса улиц следующие: – Луначарского (от Лыбедской Магистрали до Усти-на-Лабе);– Гагарина;– Площадь Ленина;– Студенческая;– Горького (полностью);– Летне-Перевозинская (от улицы