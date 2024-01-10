Во Владимирской области 16 пожарных тушили городскую усадьбу. Сегодня, 10 января, в 11 часов 52...

Во Владимирской области 16 пожарных тушили городскую усадьбу.Сегодня, 10 января, в 11 часов 52 минуты поступил сигнал из Коврова об обширном пожаре в частном жилом доме на улице 2-я Овражная, 12.По предварительным данным, площадь возгорания составила 225 кв. м., сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекаются 4 единицы техники и 16 человек личного состава.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.