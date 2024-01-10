Во время новогодних каникул во Владимирской области состоялись более 80 массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняли участие тысячи земляков всех возрастов.

Во время новогодних каникул во Владимирской области состоялись более 80 массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняли участие тысячи земляков всех возрастов. Об этом 10 января рассказала регионального правительства.Так, в областной столице был организован турнир поколений по мини-футболу «Рождественские звёзды 2024», в Коврове стартовал «Трезвый забег», а в Гусь-Хрустальном и Радужном жители преодолевали «Забег обещаний». Кроме того, в разных городах области состоялись хоккейные турниры, лыжные гонки и прочие соревнования.Отмечается, что в дни зимних праздников в регионе функционировали свыше 80 ледовых площадок и около 30 лыжных трасс.