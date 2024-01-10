Во Владимирской области стартует проект Энциклопедия семейных традиций Семейные обычаи не...

Во Владимирской области стартует проект "Энциклопедия семейных традиций"Семейные обычаи не обязательно должны быть грандиозными. Даже скромный еженедельный ритуал может стать традицией. В год семьи во Владимирской области стартует проект "Энциклопедия семейных традиций".Он призван объединить истории, обычаи и ритуалы, которые есть в каждой семье. Энциклопедия создана по инициативе председателя Заксобрания региона Ольги Хохловой и детского омбудсмена Юлии Раснянской. Авторы надеются, что жители Владимирской области поддержат идею и присоединятся к написанию энциклопедии семейных ценностей. Рассказать о своей семейной традиции можно в формате заметки или видео на страничке сообщества в "Вконтакте".Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Мне бы хотелось обратиться ко всем жителям нашей области, подключиться, написать эту энциклопедию, поделиться своими видео, в которых рассказать о тех семейных традициях, праздниках, традициях которые есть в семье. Вы знаете, это очень важно. Возможно не у всех они есть и как раз те, у кого их нет, могут посмотреть в энциклопедии эти праздники, какие-то взять себе на вооружение.