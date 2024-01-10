В первую неделю 2024 года заболеваемость ОРВИ снизилась на 50,6% по сравнению с предыдущей неделей. В больницы с симптомами обращались 8 204 человека, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В первую неделю 2024 года заболеваемость ОРВИ снизилась на 50,6% по сравнению с предыдущей неделей. В больницы с симптомами обращались 8 204 человека, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Большинство заболевших оказалось во Владимире – 3 692 человека. 469 исследований провели сотрудники центра гигиены и эпидемиологии области. В итоге обнаружили 21 случай гриппа. Всего за эпидемический сезон