Во Владимирской области увеличены декретные выплаты и вырастет материнский капитал.
Пособие по...
Во Владимирской области увеличены "декретные выплаты" и вырастет материнский капитал.
Пособие по беременности и родам
С 1 января увеличен минимальный и максимальный размер пособия:
За 140 дней: мин. — 88 565,40 ₽, макс. — 565 562,20 ₽
За 156 дней: мин. — 98 687,16 ₽, макс. — 630 197,88 ₽
За 194 дня: мин. — 122 726,34 ₽, макс. — 783 707,62 ₽
С 1 февраля также увеличился минимальный и максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам.
А уже с начала года появилась возможность досрочно выйти из отпуска на работу и не потерять пособие до наступления 1,5 лет ребенка.
Материнский капитал
В феврале его планируют увеличить на 7,5%, что составит:
на первого ребенка — 630 967,72 ₽
на второго — 833 800,37 ₽
Фото: Alex Pasarelu on Unsplash