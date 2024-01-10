Во Владимирской области увеличены декретные выплаты и вырастет материнский капитал. Пособие по...

Во Владимирской области увеличены "декретные выплаты" и вырастет материнский капитал.Пособие по беременности и родамС 1 января увеличен минимальный и максимальный размер пособия:За 140 дней: мин. — 88 565,40 ₽, макс. — 565 562,20 ₽За 156 дней: мин. — 98 687,16 ₽, макс. — 630 197,88 ₽За 194 дня: мин. — 122 726,34 ₽, макс. — 783 707,62 ₽С 1 февраля также увеличился минимальный и максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам.А уже с начала года появилась возможность досрочно выйти из отпуска на работу и не потерять пособие до наступления 1,5 лет ребенка.Материнский капиталВ феврале его планируют увеличить на 7,5%, что составит:на первого ребенка — 630 967,72 ₽на второго — 833 800,37 ₽Фото: Alex Pasarelu on Unsplash