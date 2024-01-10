Нововведения уже утверждены на государственном уровне.

С 1 февраля во Владимирской области, как и по всей стране, на 7,5% вырастет выплата по материнскому капиталу. За первого ребёнка она составит 631 тыс. рублей, за второго – 834 тыс. Нововведения уже утверждены на государственном уровне.Кроме того, властями увеличены детские пособия и выплаты. Что касается декретных, то с 1 января за 194 дня мама получит до 122 726 рублей, за 140 дней – 88 565 рублей. Минимальное пособие по уходу также возрастёт. Кстати, с 1 января мамочке можно выйти работать, не потеряв при этом это пособие.