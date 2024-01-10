Во владимирском областном перинатальном центре по-своему отметили Рождество Седьмого января там...

Во владимирском областном перинатальном центре "по-своему" отметили РождествоСедьмого января там на свет появились шестеро новорождённых. "Звездочек" Рождества, и их мам пришли поздравить священник и сестры православной общины. Слово Вере Куликовой.- Вам желаем скорейшего выздоровления и дальнейшей помощи Божьей. Самое главное не оставляйте молитву!Вместе с врачами отец Владимир обходит палаты рожениц. Тех, чьи дети появились на свет в Рождество. У Анны из Гусь-Хрустального сын родился раньше срока, рассказывает главврач Перинатального центра Надежда Туманова.Надежда Туманова, главный врач Областного перинатального центра:- Операция была сложная, но все справились.Слава Богу! Бог помог! Спасибо! Теперь выхаживаем вашего мальчика.Мальчика назвали Николаем. Сейчас малыш весом в килограмм триста семьдесят граммов под присмотром ангела хранителя и людей в белых халатах.Маргарита Пантелеева, заведующая отделением реанимации для новорождённых Областного перинатального центра:- Сейчас он дышит сам. У него легкие раскрылись с нашей помощью. Аппарат стоит рядом ним. В любой момент, если он устанет дышать мы ему опять сделаем дыхательную поддержку.- Во имя отца и сына и святого духа! Вам божьего богословения! Главное сами не теряйте молитвы.Вот так с молитвой и небольшими подарками отец Владимир прошелся по палатам и поздравил всех с Рождеством. По его словам, медики и священники делают общее дело.Владимир Торгов, священник руководитель воскресной школы Богородице-Рождественского епархиального монастыря:- Спасаем души, жизни людские! Ну и понятно врачи они спасают как бы тело, Вот организм женский. Ну а мы стараемся заботиться о внутреннем содержании души. Чтобы наши женщины, девушки, которые готовятся стать мамами, которые стали мамами, чтобы они не забывали, что это дар божий.И как говорит священнослужитель, в Рождество появляются особенные дети. Как правило, мальчики. Вот и в этом году родилось 5 мальчиков и 1 девочка.Владимир Торгов, священник руководитель воскресной школы Богородице-Рождественского епархиального монастыря:- Смиренные, благодарные, искренние. Те самые человеческие качества, которые также присуще Богу, которые мы с Вами должны возгревать, приумножать.Это совместный проект Владимирской епархии и Областного перинатального центра. Священники здесь раз в месяц проводят проповеди.Елена Муравьёва, медицинский психолог Областного перинатального центра:- Мы очень плодотворно и достаточно давно сотрудничаем с социальным отделом нашей Владимирской епархии. Конкретно с отцом Владимиром, сестричеством и проводим различные мероприятия. Они, конечно же, идут на благо эмоционального состояния женщин как до родов так и после.Завершилась встреча праздничным молебном и концертом. Его дали студентки ВлГУ и учащиеся Воскресной православной школы.Вера Куликова, Андрей Синягин "Вести-Владимир"