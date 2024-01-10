Во владимирском областном перинатальном центре по-своему отметили Рождество
Седьмого января там...
Во владимирском областном перинатальном центре "по-своему" отметили Рождество
Седьмого января там на свет появились шестеро новорождённых. "Звездочек" Рождества, и их мам пришли поздравить священник и сестры православной общины. Слово Вере Куликовой.
- Вам желаем скорейшего выздоровления и дальнейшей помощи Божьей. Самое главное не оставляйте молитву!
Вместе с врачами отец Владимир обходит палаты рожениц. Тех, чьи дети появились на свет в Рождество. У Анны из Гусь-Хрустального сын родился раньше срока, рассказывает главврач Перинатального центра Надежда Туманова.
Надежда Туманова, главный врач Областного перинатального центра:
- Операция была сложная, но все справились.Слава Богу! Бог помог! Спасибо! Теперь выхаживаем вашего мальчика.
Мальчика назвали Николаем. Сейчас малыш весом в килограмм триста семьдесят граммов под присмотром ангела хранителя и людей в белых халатах.
Маргарита Пантелеева, заведующая отделением реанимации для новорождённых Областного перинатального центра:
- Сейчас он дышит сам. У него легкие раскрылись с нашей помощью. Аппарат стоит рядом ним. В любой момент, если он устанет дышать мы ему опять сделаем дыхательную поддержку.
- Во имя отца и сына и святого духа! Вам божьего богословения! Главное сами не теряйте молитвы.
Вот так с молитвой и небольшими подарками отец Владимир прошелся по палатам и поздравил всех с Рождеством. По его словам, медики и священники делают общее дело.
Владимир Торгов, священник руководитель воскресной школы Богородице-Рождественского епархиального монастыря:
- Спасаем души, жизни людские! Ну и понятно врачи они спасают как бы тело, Вот организм женский. Ну а мы стараемся заботиться о внутреннем содержании души. Чтобы наши женщины, девушки, которые готовятся стать мамами, которые стали мамами, чтобы они не забывали, что это дар божий.
И как говорит священнослужитель, в Рождество появляются особенные дети. Как правило, мальчики. Вот и в этом году родилось 5 мальчиков и 1 девочка.
Владимир Торгов, священник руководитель воскресной школы Богородице-Рождественского епархиального монастыря:
- Смиренные, благодарные, искренние. Те самые человеческие качества, которые также присуще Богу, которые мы с Вами должны возгревать, приумножать.
Это совместный проект Владимирской епархии и Областного перинатального центра. Священники здесь раз в месяц проводят проповеди.
Елена Муравьёва, медицинский психолог Областного перинатального центра:
- Мы очень плодотворно и достаточно давно сотрудничаем с социальным отделом нашей Владимирской епархии. Конкретно с отцом Владимиром, сестричеством и проводим различные мероприятия. Они, конечно же, идут на благо эмоционального состояния женщин как до родов так и после.
Завершилась встреча праздничным молебном и концертом. Его дали студентки ВлГУ и учащиеся Воскресной православной школы.
Вера Куликова, Андрей Синягин "Вести-Владимир"