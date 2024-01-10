Во владимирском Управлении МВД наградили свыше 40 человек за помощь в предотвращении...

Во владимирском Управлении МВД наградили свыше 40 человек за помощь в предотвращении мошенничествВо владимирском Управлении МВД наградили свыше 40 человек - представителей общественного совета, банковской сферы и сотрудников салонов сотовой связи. За помощь в предотвращении мошенничеств.Благодаря их тесному сотрудничеству с правоохранительными органами за прошлый год удалось уберечь от аферистов сбережения владимирцев на сумму свыше 200 миллионов рублей. Совершено более 4 тысяч преступлений, треть из них - в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. В группе риска - в основном, доверчивые люди, пенсионеры, но в последнее время, на удочку мошенников попадается и молодежь. Схемы обмана не нОвы: используются фишинговые (или подменные) сайты, звонят с неизвестных номеров, представляются сотрудниками полиции, оказывают психологическое давление.Илья Исаченко - начальник УМВД России по г. Владимиру:- Если телефон из записной книжки, то его сложно подменить. А если это какой-то непонятный номер, начинают представляться сотрудниками банка, то надо сразу прекратить разговор.Добавлю, что только за новогодние праздники жители региона перевели мошенникам или отдали их курьерам свыше миллиона двухсот тысяч рублей. Жертвами аферистов стали 25 человек. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские еще раз просят граждан быть внимательнее и не поддаваться на преступные уловки.