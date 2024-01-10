В них приняли участие больше тысячи жителей, поделились в правительстве области. Среди ярких событий – «Трезвый забег» в Коврове. Он проходит ежегодно 1 января. Организаторы забега –

В них приняли участие больше тысячи жителей, поделились в правительстве области. Среди ярких событий – «Трезвый забег» в Коврове. Он проходит ежегодно 1 января. Организаторы забега – члены регионального отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство». Илья Буров, руководитель спортивного военно-патриотического центра «ДЕРЖАВА» БОЕВОГО БРАТСТВА» 7 лет подряд, каждое 1 января мы делаем это. Всем огромное спасибо