Количество обращений клиентов банков по теме мошеннических атак в ходе новогодних праздников снизилось.

Количество обращений клиентов банков по теме мошеннических атак в ходе новогодних праздников снизилось. Только среди клиентов банка ВТБ количество обращений снизились в 4,5 раза, чем за первую неделю января прошлого года.В декабре мошенники активно использовали тему новогодних праздников в своих схемах. Большинство из них были связаны с акциями, "распродажей" подарков, организацией праздников, покупкой билетов в театр и кино и т.д.В последние месяцы 2023 года зафиксировано увеличение числа обращений от клиентов, которым мошенники звонили по видеосвязи в мессенджерах. Во время такого разговора злоумышленники могут делать скрины фотографий, записать голос или видео с беседой и в дальнейшем использовать в своих схемах. Единственный способ не попасться на такие уловки – прекращение разговора с незнакомцами и отказ от использования видеосвязи при звонках с незнакомых номеров.«Банки активно развивают онлайн-сервисы дистанционного доступа к продуктам и услугам. Поэтому сценарии мошенников постоянно меняются и адаптируются к новым актуальным технологиям. Например, использование видеозвонков в мессенджерах для сбора биометрических данных потенциальной жертвы. Однако злоумышленникам все сложнее достичь своих целей за счет применения совместных действий всех участников рынка – банков, сотовых операторов и профильных ведомств. В прошлом году мы впервые за три года зафиксировали снижение активности мошенников в отношении розничных клиентов, а в первые дни этого года тенденция стала заметнее», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.Тем не менее, количество атак до сих пор остается достаточно высоким. Поэтому специалисты рекомендуют соблюдать базовые правила безопасности, которые помогут уберечь деньги и избежать неприятных инцидентов: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка и не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы.