Заместитель руководителя СУ Следственного комитета по Владимирской области проведет выездной личный...

Заместитель руководителя СУ Следственного комитета по Владимирской области проведет выездной личный прием граждан.Заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области Сергей Юрьевич Чудаков проведет 11 января 2024 года с 11 до 12 часов личный прием граждан в городе Кольчугино в помещении следственного отдела по адресу: ул. Зернова, дом 27.Гражданам, изъявившим желание прибыть на личный прием, обращаться по телефону:8 (4922) 47-29-48, 47-29-32 – отдел по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления,8 (49245) 2-58-55 – Кольчугинский межрайонный следственный отдел.18018:30