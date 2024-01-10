Житель Коврова мог спровоцировать массовое ДТП, где погибли 4 человека, в том числе...

Житель Коврова мог спровоцировать массовое ДТП, где погибли 4 человека, в том числе ребенок70-летний житель Коврова на автомобиле "Черри" спровоцировал смертельную массовую аварию на трассе М-11 в Новгородской области. В ДТП погибло 4 человека, в том числе ребенок.Следственными органами СК России по Новгородской области продолжается расследование уголовного дела.По версии следствия, днем 8 января 2024 года на трассе М-11 в Новгородской области произошло массовое столкновение автомобилей. В результате происшествия погибли ребенок 2023 года рождения и его родители, а также водитель автомобиля - участника ДТП. В больницы госпитализированы пятеро несовершеннолетних, 14 взрослым также оказана медицинская помощь."Предварительно установлено, что автомобиль "Черри" под управлением 70-летнего жителя города Коврова потерял управление транспортным средством и совершил столкновение с металлическим ограждением. Водитель оказался заблокированным в машине, а его супруга покинула повреждённый автомобиль, чтобы установить знак аварийной остановки и вызвать помощь. Однако через некоторое время автомобили, движущиеся по трассе, начали совершать последовательные столкновения с автомобилем "Черри"и между собой", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новгородской области.Через некоторое время водитель автомобиля "Хонда" 1973 г.р., пытаясь уйти от столкновения, также совершил наезд на металлическое ограждение. Водитель и его супруга покинули автомобиль и вышли на проезжую часть, где стали жертвами ДТП. В машине находилось двое детей 2021 г.р. и 2023 г.р. Ребенок 2023 г.р. погиб на месте, ребенок 2021 г.р. доставлен в больницу."По предварительным данным, на автомобиле "Черри" на задней оси установлены покрышки, не соответствующие дорожным условиям, что могло стать причиной первой аварии, повлекшей дальнейшее массовое столкновение. Кроме того, следователями СК в рамках возбужденного уголовного дела выясняются обстоятельства обслуживания автодороги ответственной организацией, в том числе ее качество и соответствие установленным нормам", - пояснили в ведомстве.По факту ДТП следственными органами УМВД России по Новгородской области возбуждено уголовное дело. Вопрос об изъятии указанного дела для дальнейшего расследования органами СК России инициирован перед надзирающим прокурором.Фото: СУ СК России по Новгородской области