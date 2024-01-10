Жители Владимирской области наблюдают необычные для нашего региона природные явления В соцсетях...

Жители Владимирской области наблюдают необычные для нашего региона природные явленияВ соцсетях появляются новые красочные фотографии с недавних пор не такого уж и необычного для нашего региона явления - световых столбов.Например, вот эти фото сделаны в деревне Полиносово Александровского района.В мороз в воздухе образуются мельчайшие шестигранные кристаллики, которые отражают свет фонарей - вертикально вверх. Это похожее на северное сияние явление иногда еще называют световым лесом - если источников света много.