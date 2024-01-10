Перед судом предстанет житель Александрова.

Перед судом предстанет житель Александрова. Мужчину обвиняют 7 эпизодах мошенничества. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что фигурант был курьером у неизвестного лица, который действовал по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Сообщник звонил пожилым гражданам и вводил их в заблуждение. Доверчивые люди отдавали все свои сбережения, только чтобы помочь попавшим в беду близким. Деньги забирал житель Александрова и затем переводил на счёт подельника. С 22 по 27 ноября обвиняемый взял у пенсионеров более 4,6 млн рублей.Отмечается, что на допросе мужчина полностью признал свою вину. В настоящий момент уголовное дело передано в суд.