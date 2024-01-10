В отношении 23-летнего сотрудника сетевого магазина во Владимире возбуждено уголовное дело.

В отношении 23-летнего сотрудника сетевого магазина во Владимире возбуждено уголовное дело. Молодого человека обвиняют в присвоении денежных средств организации. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в декабре 2023 года. Правоохранители установили, что подозреваемый воспользовался своим служебным положением и забрал из сейфа магазина 110 тыс. рублей. Деньги парень потратил на ставки.В настоящий момент фигурант находится под подпиской о невыезде.