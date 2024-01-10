Жителя Гусь-Хрустального района подозревают в убийстве родного брата.

Жителя Гусь-Хрустального района подозревают в убийстве родного брата. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Страшное преступление было совершено в новогоднюю ночь на ферме, где трудились родственники. Правоохранители установили, что мужчины распивали алкогольные напитки и поссорились. Во время конфликта обвиняемый ударил брата ножом. Рана оказалась смертельной.В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Житель Гусь-Хрустального района помещён под стражу. Расследование продолжается.