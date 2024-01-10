Жителю Владимирской области предъявлено обвинение в убийстве брата в новогоднюю ночь. По...

Жителю Владимирской области предъявлено обвинение в убийстве брата в новогоднюю ночь.По предварительным данным, 58-летний обвиняемый вместе с братом в новогоднюю ночь распивали спиртное на территории фермы в Гусь-Хрустальном районе, работниками которой они являются.В ходе конфликта обвиняемый нанес брату удар ножом, от которого последний скончался на месте происшествия. Утром владелец фермы обнаружил тело и вызвал полицию.Задержанному предъявлено обвинение, он заключен под стражу, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области.