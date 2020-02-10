Их проверяют на коронавирус

Граждан Китая, которые вернулись в Россию после новогодних каникул, взяли под наблюдение сотрудники Роспотребнадзора. 15 иностранцев пройдут медобследование, чтобы врачи исключили у них коронавирус.- Симптомов коронавируса у них не обнаружили, госпитализация не требуется, — заявили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.По данным Муром24.рф, все 15 иностранцев работают на предприятии «РусТехнологии Муром». Их положили в изолированные комнаты гостиницы, построенной на территории работодателя.