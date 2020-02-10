Процессор Threadripper 3990X с 64 ядрами установил сразу шесть мировых рекордов разгона. Оверклокерам удалось раскрутить тактовую частоту новейшего чипа AMD до 5,5 ГГц

Процессор Threadripper 3990X, располагающий 64 ядрами, установил сразу шесть мировых рекордов разгона. Оверклокерам - специалистам по экстремальному разгону - под никами TSAIK, Splave и safedisk удалось раскрутить тактовую частоту новейшего чипа AMD до 5,5 ГГц.Самый высокий результат показало оборудование, собранное TSAIK. Используя жидкий азот, он разогнал все 64 ядра самого производительного процессора Threadripper 3-го поколения до 5548,71 МГц. Для этого были задействованы материнская плата MSI Creator TRX40 и модуль оперативной памяти DDR4 на 1866 МГц, пишет TechRadar.Splave установил чип AMD на "материнку" ASRock TRX40 Taichi. С этим "железом" специалист обновил рекорды в тестах GPUPI 1B, Geekbench 3 (в многоядерном режиме) и Cinebench R20, разогнав процессоры до 5475,43 МГц, 5375 МГц и 5305,88 МГц соответственно. В первых двух он также применял охлаждение на жидком азоте.В свою очередь, safedisk при помощи Threadripper 3990X взял два рекорда в wPrime 1024m и Cinebench R15. Специалист поднял тактовую частоту до 5125 МГц и 5225 МГц соответственно.Продажи Threadripper 3990X начались несколько дней назад. В США новинку можно купить за $3999. Чип располагает 64 физическими ядрами и 128 вычислительными потоками - это вдвое больше, чем у флагманской модели 2990WX 2-го поколения.64-разрядный чип вряд ли заинтересует рядового потребителя. Больше дорогостоящая новинка AMD подойдет специалистам, которые профессионально работают с 3D-графикой и видео.