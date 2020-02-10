Знаменитый английский футболист Пол Гаскойн предпринял очередную попытку излечиться от алкоголизма. В живот 52-летнему Гаскойну были вживлены специальные гранулы, вызывающие неприятие спиртных напитков.

Знаменитый английский футболист Пол Гаскойн предпринял очередную попытку излечиться от алкоголизма. В живот 52-летнему Гаскойну были вживлены специальные гранулы, вызывающие неприятие спиртных напитков.Операция была сделана в Австралии, и обошлась Полу в 25 тысяч долларов. Если бывший футболист выпьет больше кружки пива или бокала вина, то у него начинается тошнота. Это средство не позволяет Гаскойну напиться. Сам Пол считает эту меру эффективной.Пол Гаскойн, в прошлом полузащитник "Ньюкасла", "Тоттенхэма", "Рейнджерс", "Лацио" и сборной Англии, более двадцати лет является хроническим алкоголиком. Пол предпринимал несколько попыток преодолеть привычку, ставшую болезнью. Но ни одна из них не увенчалась успехом.