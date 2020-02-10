Сотни детей остались без уроков из-за карантина

За неделю во Владимирской области зарегистрировали более 13 тысяч случаев заболевания ОРВИ, среди них 9 105 – детей. Эпидпорог, по данным Роспотребнадзора, превышен на 27,3%.В 27 группах в 17 детсадов и в 119 классах в 40 школах объявили карантин, полностью пришлось закрыть 7 школ.В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» подтвердилось 11 случаев гриппа АH1N1 и 25 случаев гриппа В. Кроме того, жители заболевают аденовирусной инфекцией и парагриппом.В Роспотребнадзоре напоминают, что циркулирующие вирусы гриппа В входят в состав всех прививок. Они позволяют пациентам избежать серьезных последствий. Осложнения возникают в основном у непривитых пациентов, а у всех, кто прошел вакцинацию, но все же, заболел, грипп протекает гораздо легче.