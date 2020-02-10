Бывший защитник сборной Сербии Неманья Видич возвращается в Црвену Звезду, где займет должность генерального директора клуба. 38-летний Видич заменит на этом посту Звездана Терзича.

Бывший защитник сборной Сербии Неманья Видич возвращается в "Црвену Звезду", где займет должность генерального директора клуба. 38-летний Видич заменит на этом посту Звездана Терзича.Ключевые должности в клубе займут недавние звезды сербского футбола. Марко Пантелич станет спортивным директором. Главным тренером будет назначен Деян Станкович. В Белграде рассчитывают, что возвращение знаменитых игроков укрепит "Црвену Звезду".Неманья Видич известен российским любителям футбола по выступлениям за московский "Спартак", в составе которого Неманья играл с 2004 по 2005 годы. Затем сербский защитник перешел в "Манчестер Юнайтед", в составе которого он выиграл Лигу чемпионов и несколько раз становился чемпионом Англии. В 2014 Видич стал футболистом "Интер", а через два года завершил выступления.