В России, возможно, будет организован сбор средств, чтобы выкупить у украинских властей останки героя Советского Союза Николая Кузнецова. Об этом рассказал заместитель секретаря Генсовета Единой России, координатор партпроекта Историческая память, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В России, возможно, будет организован сбор средств, чтобы выкупить у украинских властей останки героя Советского Союза Николая Кузнецова. Об этом рассказал заместитель секретаря Генсовета "Единой России", координатор партпроекта "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн.По словам политика, нынешние власти Украины не только воруют у России память о Великой Отечественной войне, историческую справедливость, но и останки героев. Хинштейн отметил, что украинская сторона неоднократно заявляла о том, что Николай Кузнецов и другие сотрудники НКВД не герои, а враги своего народа. Снесен памятник советскому разведчику, улицы, ранее носившие его имя, переименованы в честь новых героев Украины, в бою с которыми Николай Кузнецов и отдал свою жизнь (имеются в виду бандеровцы).Александр Хинштейн заявил, что Россия готова организовать перевозку останков советского разведчика по месту его рождения (город Кудымкар, Пермский край) или на территорию другого региона страны. Также российская сторона готова выкупить останки Николая Кузнецова.Депутат Госдумы отметил, что позиция украинских, в частности львовских властей, выглядит странно, сообщается на сайте "Единой России". Хинштейн не понимает, зачем Украине требуются останки Кузнецова, если он, по мнению украинских властей, не герой.Ранее сообщалось, что мэрия Львова отказалась вернуть прах советского разведчика для перезахоронения. Мэр города Андрей Садовой в обмен на останки требует от России вернуть пленных.